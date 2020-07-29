شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يصرف قسطًا من مستحقات لاعبي الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، في اجتماعه مساء أمس صرف قسط من مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، وكذلك رواتب العاملين بالنادي عن شهر يوليو الجاري وذلك قبل أجازة عيد الأضحى المبارك.
من ناحية أخرى، يواصل الفريق تدريباتة بمعسكر برج العرب استعداداَ لعودة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل، ويركز طارق العشرى المدير الفنى خلال المعسكر على علاج الأخطاء الفنية بجانب تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها خلال المباريات الرسمية .
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