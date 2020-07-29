شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: مشاركة الشباب في الحياة السياسية هام.. وهناك مشروع رياضي لـ«مستقبل وطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد دياب، مرشح حزب مستقبل وطن في الانتخابات الفردية لمجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة، على أهمية دور الشباب في المشاركة في الحيارة السياسية خلال الفترة المقبلة.

ويخوض «دياب» خلال الفترة الحالية جولات مكوكية للعديد من المناطق، أبرزها كرداسة، أمس الثلاثاء، وعقد مؤتمر مع الأهالي، وكان ضمن الحضور عدد كبير من الشباب.

من جانبه قال دياب خلال المؤتمر الذي عقده أمس، أن ترشيحه من جانب حزب مستقبل وطن في الانتخبات، ليس شخصي ولكنه لدور الشباب والقيادات الحزبية، مشددا على أهمية مشاركة الشباب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «مشاركة الشباب توجه من القيادة السياسية والحزب ينفذ هذه التوجهات بأن الشباب هو المستقبل، و80 % من مصر شباب، وعرضت عليهم البرنامج الانتخابي، وسيكون هناك مشروع مستقبل وطن الرياضي».

ويعد أحمد دياب، هو أبرز الوجوه الجديدة التي دفع بها حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وهو أمين مساعد أمانة شؤون الرياضة والثقافة والفنون بالحزب.

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