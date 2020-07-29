شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ«الخطيب»: الكتائب الإلكترونية بقت «قلة أدب».. والساعات مش هاتتنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما ناريًا على محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومن استغلوا تصريحات فاروق جعفر الأخيرة للتشكيك في بطولات الزمالك.

وقال «منصور» في فيديو نشره عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «فاروق جعفر ليس مسؤولا في النادي، ولا مدير فني، لكنه كان لاعبًا ويحكي ذكرياته».

وأضاف: «الكتائب الإلكترونية لمحمود الخطيب بقت قلة أدب، جعفر قال إن الحكام بيخافوا من البلد اللي بتحكم فيها، وإنهم بيعرضوا يحسبوا ضربات جزاء ومجاملات».

وتابع: «الكتائب بتقول بطولاتكم، لأن أنتو إللي بطولاتكو، هو مهدي عبيد اتوقف ليه».

وواصل: «الراجل كان بيقول أنا كنت برفض، وقال إن ده كان بيحصل مع كل الأندية، موضوعات الساعات مش هاتتنسي يا خطيب، كل شوية تعملي فيلم، هو أنت مش مكسوف، والمصحف لو اتقال عليا أنا ومجلسي من تركي قال الشيخ إني عصابة ما هسكت، لو اتقال علينا إننا هلافيت ما هسكت».

وأردف: «من ساعة ما قولت نادي القرن الهري شغال، هاتولنا ضربة جزاء مش لينا، أو هدف مش صحيح، لو الحكام بيجاملونا، كان الحكم يطردلي على جبر في أول 5 دقائق في الكونفيدرالية».

Advertisements