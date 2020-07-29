شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن انتهاء الشؤون القانونية من حصر هدايا تركي آل الشيخ للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن أن الشؤون القانونية بالوزارة انتهت من دراسة وحصر جميع الهدايا والتبرعات التى تبرع بها تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية للنادي الأهلي، وقت توليه الرئاسة الشرفية للنادي، وذلك بناء علي مخاطبة الأهلي، للوزارة لحصر كل التبرعات من أجل قيام إدارة الأحمر بردها كاملة .

وأكد الوزير علي أن الشؤون القانونية قامت بدورها القانوني في هذا الصدد، وجهزت تقريرها وردها وسيتم إخطار الأهلي بها لبدء الاجراءات التالية وفقا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.

وشدد الوزير علي أن الوزارة تقف علي مساحة واحدة من الجميع وخصوصاً الأندية الجماهيرية وتحديدا القطبين الأهلي والزمالك مؤكداً انه سعيد لهدوء الأوضاع والتهدئة التى شهدتها الساحة الرياضية مؤخراً بعد فترة عصيبة من الشد والجذب بين جميع الأطراف داخل المنظومة.