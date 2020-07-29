شكرا لقرائتكم خبر عن «جاتوزو» يهاجم لاعبي نابولي بعد الهزيمة من الإنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى جينارو جاتوزو، المدير الفني لفريق نابولي، خيبة أمله بعد الخسارة من الإنتر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن مباريات الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

وقال جاتوزو، في تصريحات أبرزتها صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية: «نحن نفتقد الروح. كانت لدينا خمس أو ست فرص، ولم نتمكن من التسجيل وتوقعت المزيد من ميليك».

وأضاف جاتوزو: «للفوز عليك أن تنهى بشكل جيد أمام المرمى، فإذا صنعت 5 أو 6 فرص ولم تسجل فأنت ستكون في مأزق كبير، وهذا ما حدث معنا. لم نتمكن من التسجيل».

وحقق فريق إنتر ميلان فوزًا هامًا على ضيفه نابولي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، بمعقل النيراتزورى، في قمة منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.