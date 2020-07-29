شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الدرع الخيرية للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن موعد مباراة الدرع الخيرية للموسم المقبل، المنتظر أن تكون بين ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، والفائز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين أرسنال وتشيلسي.
وستقام المباراة كما هو معتاد على ملعب ويمبيلي، يوم السبت 29 أغسطس المقبل، حيث سيكون اللقاء قبل انطلاق الموسم الجديد لـ«البريميرليج»، المقرر لها 12 سبتمبر المقبل.
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