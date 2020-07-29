شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تنتظر خطاب «فيفا» لحسم التجديد لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تنتظر اللجنة الخماسية، المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم، وصول خطاب من الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» خلال الفترة المقبلة لحسم مصير اللجنة النهائي وينتظر اتحاد الكرة، أن يحتوى الخطاب على التجديد للجنة الخماسية لمدة 3 شهور لحين اجراء دعوة للجمعية العمومية لإقامة الانتخابات. ومن المقرر أن ينتهي عمل اللجنة ستنتهي بنهاية شهر يوليو الجاري (31 يوليو). الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

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