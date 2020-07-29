شكرا لقرائتكم خبر عن أندية أوروبية تهدد صفقة الهلال السعودي المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن نادي الهلال دخل في مفاوضات جادة مع نادي تولوز الفرنسي، من أجل التعاقد مع ماكس جراديل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة، أن المهاجم الإيفواري تلقي عروضًا أوروبية عديدة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من ناديي أولومبياكوس اليوناني ولانس الفرنسي للانتقال إلى أي منهما خلال الميركاتو الصيفي ما.قد يهدد انتقاله إلى صفوف الهلال السعودي.

وقرر الإيفواري «جراديل» الرحيل عن صفوف تولوز في الفترة المقبلة، خاصة بعد هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني، وحصوله على وعد من مسؤولي النادي بالرحيل في الصيف.