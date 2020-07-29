شكرا لقرائتكم بيراميدز يمنح لاعبيه أجازة 48 ساعة فى عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، منح لاعبى الفريق أجازة لمدة 48 ساعة فى عيد الأضحى المبارك، قبل العودة من جديد للتدريبات الجماعية، فى إطار الاستعداد للدورى الممتاز، حيث يستعد الفريق السماوى لمواجهة طنطا يوم 10 أغسطس المقبل.
من المقرر أن يختتم بيراميدز معسكر إعداده المغلق المقام حاليًا فى برج العرب، بمواجهة المصرى البورسعيدى فى لقاءين وديين، على أن تكون المواجهة الأولى فى الخامسة مساءً، وتقام المباراة الثانية فى السابعة مساء، ثم يحصل اللاعبين على إجازة يومى الوقفة والعيد "الخميس والجمعة" ثم العودة للتدريبات من جديد بداية من يوم السبت.
كان بيراميدز فاز على الزمالك بهدف دون رد أحرزه رجب بكار، فى الدقيقة 73 من عمر المباراة الودية التى جمعتهما على استاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.
وكان الزمالك بدأ المباراة بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".
بينما بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: "المهدى سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى في خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وطارق طه وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد في خط الوسط، إيريك تراورى في خط الهجوم".
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