شكرا لقرائتكم المغربي أوناجم مستمر مع الزمالك بناء على رغبته وتمسك النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك أن المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق الأبيض، باقي ولن يرحل عن قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، حيث يعد اللاعب من الركائز التى يعتمد عليها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وترفض الإدارة البيضاء المساس بالقوام الأساسى للفريق الأبيض فى الموسم المقبل.

كما ابدي المغربى محمد أوناجم، تفضيله الاستمرار داخل قلعة ميت عقبة في الموسم الجديد عن مناقشة العروض التي وصلت إليه في الفترة الماضية سواء من الأندية المغربية أو السعودية، بعد التقارير المختلفة حول اهتمام عدد كبير من أندية المغرب بالحصول على خدماته في حالة الرحيل عن الزمالك إلا أن اللاعب أوضح أنه يشعر بالراحة داخل قلعة ميت عقبة.

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وأكد أوناجم أنه يمتلك علاقة محترمة مع إدارة النادى، خاصة في ظل المعاملة الطيبة التي يلقاها من جانب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الذى قال عنه: "هو من أطيب الناس ودائم الإشادة بي وبأشرف بن شرقى زميلى بالفريق ويعاملنا كلاعبين كبار، ولديه غيرة على الفريق لأنه لا يحب الخسارة"، مشددًا على رغبته فى البقاء داخل الزمالك.

فيما حدد مسئولو الزمالك نهاية الأسبوع الجارى موعدًا نهائيًا لاستعادة ثنائى الفريق الأبيض أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، بعدما كثف مسئولو الأبيض جهودهم مع السفارة المصرية فى المغرب، من أجل إعاتهما نهاية الأسبوع الجارى من المغرب بعد تواجدهما هناك طوال فترة التوقف التى جاءت بسبب فيروس كورونا قبل أن يعود النشاط الكروى، حيث كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض، عن تواصله مع السلطات المغربية والسفارة المصرية في المغرب في اليومين الماضيين، من أجل حسم عودة الثنائى المغربى أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم من بلادهما للمشاركة في تدريبات الزمالك، مشددًا على أنه تم تجهيز كل أوراق حضور الثنائى المغربى إلى القاهرة اليوم أو غدا الخميس، في حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أى بلد عربية أخرى، بعد تأخر عودتهما بسبب عدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة للوصول إلى مصر.