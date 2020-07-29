مرتضى منصور: افتكروا موقف على خليل تعرفوا مين اللى بطولاته حرام

جدة - عمرو شويل وأوضح رئيس الزمالك إن على خليل نجم الزمالك الأسبق عندما أحرز هدفا بيده ذهب إلى الحكم وقال له إنه هدف غير صحيح، كما شدد منصور إن بطولات الزمالك، حلال، قائلا:"أنا بتحدى أي حد هاتلي جول للزمالك اتسحب كان تسلل أو ضربة جزاء مش ضربة جزاء، ولو في حكام هنا وبرا بيجاملوا مش بيجاملوا الزمالك وليس لدينا أحد بيدفع للحكام، لو قارنا فاروق جعفر بميسى مين كفته هتكون أرجح أكيد ميسى وكذلك نفس الأمر مع محمد صلاح فهل جلس أحدهم مع الحكام؟!، وفاروق جعفر هيكون قعد مع الحكم إزاي؟.. ده اللى بيسموه المستحيل".

وأشار منصور إلى تصريحات فاروق جعفر بأنه مسئول عن تصريحاته، قائلا: "فاروق جعفر كان جامد في اللعب لكن أتحدى إنه يكون قعد مع الحكام ولو حد عاوز يرشى حكم هيكون من إداري، لكن هيروح اللاعب يسيب الفريق والمعسكر؟ وهو فاروق جعفر هيروح وهوا جوا نيجيريا ويقول للحكم خد قرشين أهوا وشوية أناناس للعيال؟!.. احنا هنهرج؟، وهو فاروق جعفر لما يقعد مع الحكام هيكلمهم زي الخرس؟.. ده ما مبيتكلمش إنجليزي ده بيتكلم عربي بالعافية".

واختتم مرتضى منصور، تصريحاته، قائلاً: "كل من يهاجم فاروق جعفر دي تصفية حسابات شخصية، ولست في موقع دفاع عن فاروق جعفر فهو يدافع عن نفسه ولكن أدافع عن كيان الزمالك العريق الذى لن يتم تلويث رايته".

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