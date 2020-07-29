شكرا لقرائتكم أحمد حسن: آزارو سبب خلاف فايلر ولجنة الكرة فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر، أن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، لا يريد بقاء وليد آزارو، ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم، مضيفا عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "تحدثت مع وكيل وليد آزارو، اللاعب عاد إلى المغرب، سيحصل على أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع راحة سلبية،و سيتم إرسال برنامج بدني وسيتم متابعته من جانب الجهاز الفني".

وأكد حسن :" آزارو سيعود بعد شهرين إلى النادي الأهلي، لاستكمال عقده مع القلعة الحمراء ، و وكيل آزارو أبلغني بأن عقد اللاعب لازال ممتد، واللاعب ملتزم بذلك" ، و " لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي في الوقت الحالي لديها حالة قلق كبيرة من رحيل أزارو بشكل مجاني في الموسم القادم، خصوصا وأنه باقي له موسم واحد في عقده مع النادي".

وواصل:" أزارو حتى الآن هو نقطة خلاف بين رينيه فايلر ولجنة التخطيط بالأهلي، اللجنة تريد عودته في بداية الموسم القادم وتسعى إلى تمديد عقده موسمين ،وفايلر يؤكد أنه ليس في حاجة لوجوده".

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أكد أحمد حسن أن أزارو في شهر يناير القادم سيكون من حقه التفاوض مع أي نادٍ، وممكن في نهاية الموسم المقبل يرحل عن الأهلي بدون مقابل للقلعة الحمراء".

كما أكد أحمد حسن أن رينيه فايلر المدير الفني طلب مرة آخرى التعاقد مع النيجيري بليسينج ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري وقال الصقر:" فايلر طلب ضم إليكي، بعد اقتراب جاكسون موليكا من الانضمام لنادي ليل الفرنسي، وسبق وطلب فايلر ضم إيليكي في يناير الماضي، لكن الصفقة لم تكتمل وتوجه الأهلي لضم آليو بادجي من رابيد فيينا النمساوي".

وأكد الصقر:" لجنة التخطيط رفضت طلب فايلر وتحفظت على ضم إيليكي بسبب غياب اللاعب عن المشاركة مع ناديه ودخول في بعض الأزمات مع الأجهزة الفنية في الفترة السابقة".

وأتم: "فايلر أكد للجنة التخطيط أكد انه متمسك بضم إيليكي لو فشل ضم موليكا، خصوصا وانه يعرف اللاعب جيدا وقادر على التعامل معه لأنه سبق وأشرف على تدريبه".