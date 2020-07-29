شكرا لقرائتكم محامى فيريرا: انتصرنا على الزمالك و"فيفا" حل القضية بعد التعويض ومعركة كبري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جونسالو ألميدا، محامي مدرب الزمالك السابق جوزفالدو فيريرا، أنهاء الخلاف القانوني مع القلعة البيضاء، بانتصار رائع" للمدرب ، بعد تدخل لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال المحامي لصحيفة "ريكورد" البرتغالية : "الصراع القانوني بدأ بعد أشهر قليلة بعد فسخ الزمالك لعقده مع فيريرا ومساعديه في نوفمبر 2015، وحكمت لجنة شؤون اللاعبين في فيفا لصالح الطرف البرتغالي بالغرامة وإيقاف الزمالك من القيد".

وأضاف إل أن الزمالك استئناف على الحكم بدفع 400 ألف دولار لصالح فيريرا ومساعديه في مارس الماضي، حيث قال الزمالك في خطابه إن النادي أودع مستحقات فيريرا في حساب باسمه بالفعل، لكن المدرب هرب وسافر إلى بلاده دون سابق إنذار،إلا أنه لم ينجح طعن الزمالك بحسب تصريحات ألميدا،.

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وأعلن محامي مدرب سانتوس البرازيلي الحالي والسد القطري السابق أن هذا انتصار رائع، رغم أن الزمالك صمم على عدم دفع التعويض ولكن تدخل لجنة الانضباط حل الأمر بعد معركة كبرى".

وأنهى تصريحاته قائلا "الأمر استلزم الوصول للمحكمة الرياضية ولجنة الانضباط في فيفا، لقد كانت معركة طويلة، وفيريرا وطاقمه يشعرون بالسعادة لانتهائها".

وتولى جوزوادو فيريرا تدريب الزمالك في موسم 2014-2015، وحقق مع النادي لقبي الدوري والكأس، فيما خسر كأس السوبر المصري أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ووصل إلى قبل نهائي الكونفدرالية الإفريقية، يتولى فيريرا (73 عاما) يتولى حاليا تدريب فريق سانتوس البرازيلي.