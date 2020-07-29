شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يرد على مجاملات الحكام للزمالك فى أفريقيا بواقعة ركلة الجزاء الثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على اتهامات البعض بحصول الأبيض على بطولاته الإفريقية بالمجاملات التحكيمية، والتى فجرها فاروق جعفر منذ أيام.

وذكر مرتضى منصور ببطولتى دورى أبطال أفريقيا، التى حصدها الأبيض فى الثمانينيات، قائلا فى فيديو بثه اليوم اليوم، الأربعاء: "كنا بنلعب مع شوتنج ستارز فى نيجيريا والحكم حسبلهم ضربة جزاء، ولما صدها عادلة المأمور، الحكم عادها تانى، فطلعت بره قام عايدها تانى، يبقى فين المجاملات هنا".

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وفجر فاروق جعفر، مفاجأة من العيار الثقيل، وزعم أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.