شكرا لقرائتكم محمد حمدى زكى يشارك فى مران الإسماعيلى بعد تعافيه من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمد حمدى زكى مهاجم الاسماعيلى فى تدريبات فريقه صباح اليوم الأربعاء عقب تعافيه من فيروس كورونا ، حيث خصص الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الفرنسى ديديه جوميز مراناً صباحياً لمجموعة اللاعبين المستبعدين من ودية مصر المقاصة المقرر لها اليوم ، وأثبتت نتائج مسحة كورونا الخامسة للنادى الإسماعيلى تعافى محمد حمدى زكى مهاجم الفريق من الفيروس اللعين مع استمرار معاناة الثنائى الإدارى بالدراويش من الفيروس بجانب اكتشاف حالة جديدة فى الجهاز الإدارى أيضاً.

وفى وقت سابق ، أبدى محمد زكى مهاجم الإسماعيلى ثقته الشديدة فى تجاوز محنة كورونا، وقال حمدى زكى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "حالتى مستقرة، ولم تظهر علىّ أى أعراض سواء قبل اكتشاف إصابتى بكورونا أو حتى بعدها، أنفذ العزل المنزلى ونصائح الأطباء بدقة لتجاوز هذه الأزمة سريعاً".

وأضاف حمدى زكى، "كنت أمارس حياتى بصورة طبيعية ولم أخالط أى مريض بكورونا، ولكن فوجئت بنتيجة المسحة، وعلى الفور توجهت للبحيرة مسقط رأسى لدخول عزل منزلى، وأثق فى قدرتى على هزيمة الفيروس اللعين والعودة للتدريبات مجدداً فى أقرب فرصة، وحابب أشكر كل الناس اللى سألت عليا ودعمتنى بطرق مختلفة".

ويخوض فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز مباراة ودية مع نظيره مصر المقاصة على استاد الإسماعيلية ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وتعد ودية اليوم هى الثانية للفريقين بعد اللقاء الذى جمعهما الأحد الماضى وانتهى بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف .

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وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20 ، كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.