كارتيرون يكشف حقيقة طلب ضم عمر خربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:
نفى باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، ما تردد في وسائل صحفية سعودية، حول رغبته في التعاقد مع السوري عمر خربين مهاجم الهلال.
وأشار كارتيرون في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه لم يطالب إدارة الزمالك بالتعاقد مع خربين خلال فترة الانتقالات المقبلة، كما جاء في التقارير.
وقال كارتيرون: "هذا لم يحدث، لم أطلب التعاقد مع خربين نهائيًا".
وسبق لصحيفة الرياض السعودية أن أشارت في تقرير لها، أن كارتيرون أبدى إعجابه بخربين، وطالب مجلس إدارة نادي الزمالك بالتعاقد معه.
الجدير بالذكر أن خربين سبق وأن لعب في دوري We المصري من قبل لعدة أشهر بقميص نادي بيراميدز.
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