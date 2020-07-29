حماده صدقي: وقعنا غرامة على الهاني سليمان بسبب "مشادة رفعت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حماده صدقي مدرب فريق سموحة، إنه قرر توقيع غرامة على الهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري بعد المشاركة التي وقعت بينه وبين أحمد رفعت لاعب الاتحاد خلال المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة دوري WE المصري.

وكان سموحة متقدماً على الاتحاد (2-1) في مباراة ودية استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري قبل أن ينشب اشتباك عنيف بين الفريقين قبل نهاية اللقاء بدقائق.

المشادة بدأت بعد التحام عنيف بين أحمد رفعت والهاني سليمان ليتحول الأمر لاشتباكات بتدخل عدد كبير من اللاعبين، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية لاحتواء الموقف.

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وخلال تصريحات إذاعية لراديو مصر، قال مدرب سموحة: "وقعنا غرامة على الهاني سليمان، وطلبت منه الاعتذار لأحمد رفعت".

وأضاف: من جانبي اعتذرت لطلعت يوسف مدرب الفريق وتواصلت مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد وشرحت له الأمر كاملًا وبدوره تفهم الوضع".

جدير بالذكر أن أندية الدوري تواصل إعداد اللاعبين لاستئناف بطولة الدوري المقرر لها في السادس من أغسطس المقبل.