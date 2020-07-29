إصابة أحد لاعبي ألميريا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي ألميريا المملوك للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، والذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وفي بيان رسمي صادر عن النادي، جاء فيه: "يشير نادي ألميريا إلى أنه بعد الاختبارات الطبية لفيروس كورونا التي تم إجراؤها بالأمس للموظفين واللاعبين وقادة النادي، تم اكتشاف حالة إيجابية مصابة بين صفوف الفريق".

وأضاف البيان: "وفقًا للبروتوكول الموضوع من الاتحاد الإسباني ( لا ليجا) فقد تم عزل اللاعب ولم يظهر عليه أية أعراض خطيرة".

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وتابع البيان: " أوقف النادي تدريبات الفريق، ولزم جميع الموظفين منازلهم، وبدأ النادي في تطهير جميع المباني".

وواصل: "سيتم إجراء اختبار جديد لجميع أعضاء فريق العمل اليوم ، أي بعد 24 ساعة من الاختبار السابق".

الفريق الإسباني احتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني (الدرجة الثانية) برصيد 64 نقطة، وفقط فرصة التأهل المباشر إلى الليجا، ومن المقرر أن يخوض تصفيات تأهيلية.

ويخوض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية ليصاحب أحدهم المتصدر والوصيف إلى أضواء الليجا"، ويتفوق ألميريا بفارق خمس نقاط أمام إلتشي صاحب المركز السابع، قبل جولة وحيدة من نهاية المنافسات، وهو ما منحه إحدى بطاقات التصفيات.