خاص.. أزارو يتجه لشكوى الاتفاق السعودي للفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال مصدر مقرب من المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي، إن اللاعب قد يتحرك لتقديم شكوى ضد فريق الاتفاق السعودي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت الأمور وصلت بين الاتفاق وأزارو إلى طريق مسدود بعد أن رفض اللاعب فكرة تمديد العقد مع الفريق السعودي من أجل استكمال الموسم، قبل أن يقوم الاتفاق بوضعه على القائمة السوداء لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي، أن اللاعب سيتقدم بالشكوى بعد قرار الاتفاق بخصم 50% من مستحقاته دون علم منه خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وكشف المصدر أن هذا السبب هو الذي دفع اللاعب لعدم تمديد التعاقد مع الفريق السعودي.