يويفا: "إيجابية" ماريانو لن تؤثر على مباراة ريال وسيتي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه ليس قلقًا بشأن إقامة مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في موعدها، على الرغم من إصابة ماريانو دياز لاعب الفريق الملكي بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن يويفا ليس قلقًا بشأن المباراة، كما أكد على إقامة المواجهة في موعدها.

وقال يويفا في بيان لوسائل الإعلام الإنجليزية: "إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على اتصال بالنادي ويراقب الوضع وقرارات السلطات الإسبانية".

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وأضاف: "نحن واثقون من أن هذه الحالة لن تؤثر على المباراة المعنية".

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد يوم 7 أغسطس المقبل، في إياب دور الـ16 علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق السماوي بنتيجة 2-1.

وأعلن ريال مدريد أمس الثلاثاء، إصابة لاعبه ماريانو دياز بفيروس كورونا، وبناء عليه كانت هناك شكوك تحوم حول موقف يويفا من إقامة المباراة.