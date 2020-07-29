محامي فيريرا: انتصرنا على الزمالك في قضية المستحقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت
قال جونسالو ألميدا، محامي البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك إنه حقق انتصارًا ممتازًا على حد وصفه في قضية موكله ضد القلعة البيضاء.
وكان فيريرا قد حرك شكوى ضد نادي الزمالك بعد أن قام بفسخ تعاقد المدرب من طرف واحد.
وأضاف الميدا من خلال تصريحات نقلتها الصحافة البرتغالية أن لجنة التأديب في الفيفا حسمت الأمر لصالح موكله بعد خمس سنوات من الشكوى.
وقال محامي فيريرا إنه كان هناك إصرار من جانب إدارة الزمالك على عدم دفع المستحقات المتأخرة للمدرب قبل أن يفصل الفيفا ويحكم لصالح المدرب.
وكان فيريرا قد قاد الزمالك في عام 2015 للفوز بثنائية الدوري والكأس قبل أن يرحل إلى السد القطري حيث استمر لمدة 4 سنوات ورحل 2019 لتدريب سانتوس البرازيلي.
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