محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
انتقد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، لاعبي فريقه عقب التعادل مع مولودية وجدة بالبطولة المغربية.
وقال جاريدو، في تصريحات، عقب المباراة التي أدرك فيها التعادل في الدقيقة 86 إن بعض اللاعبين لم يكونوا في المستوى المعهود وأنهم لم يقدموا ما كان منتظرًا منهم خلال هذه المواجهة.
وشدد على أن هذا التعادل غير مرضٍ بالنسبة له مؤكدًا أن عناصر الفريق مطالبون ببذل الجهد خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يواجه الوداد الأهلي سبتمبر المقبل لحساب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر منافس الأهلي.. جاريدو ينتقد لاعبي الوداد بعد مباراة مولودية وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.