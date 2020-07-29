منافس الأهلي.. جاريدو ينتقد لاعبي الوداد بعد مباراة مولودية وجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

انتقد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، لاعبي فريقه عقب التعادل مع مولودية وجدة بالبطولة المغربية.

وقال جاريدو، في تصريحات، عقب المباراة التي أدرك فيها التعادل في الدقيقة 86 إن بعض اللاعبين لم يكونوا في المستوى المعهود وأنهم لم يقدموا ما كان منتظرًا منهم خلال هذه المواجهة.

وشدد على أن هذا التعادل غير مرضٍ بالنسبة له مؤكدًا أن عناصر الفريق مطالبون ببذل الجهد خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الوداد الأهلي سبتمبر المقبل لحساب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.