الكاف يحدد مواعيد نصف نهائي ونهائي الكونفيدرالية

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، مواعيد نصف نهائي ونهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقرر الكاف إقامة نصف النهائي يوم ٢٢ سبتمبر المقبل، حيث يلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني ونهضة بركان مع حسنية أغادير.

مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري ستقام على ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا.

اما لقاء حسنية اغادير ونهضة بركان سيقام في ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وقرر الكاف إقامة المباراة النهائية يوم ٢٧ سبتمبر المقبل على ملعب مولاي عبد الله في الرباط. بيراميدز مع حوريا الغيني ونهضة بركان مع حسنية أغادير.مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري ستقام على ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا.اما لقاء حسنية اغادير ونهضة بركان سيقام في ملعب مولاي عبد الله في الرباط.وقرر الكاف إقامة المباراة النهائية يوم ٢٧ سبتمبر المقبل على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

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