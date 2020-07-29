إدارة المصري تجمتع لتنمية موارد النادي وتسديد مستحقات اللاعبين

اعتمد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية صرف 500 ألف جنيه وهو المبلغ المخصص لمعسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب إستعدادًا لإستئناف بطولة الدوري العام . قرر المجلس استئناف نشاط الصالة المغطاة مرة أخرى وعودة الأنشطة الرياضية للألعاب الفردية داخل النادي ، وإدخال لعبة الكونغ فو ، وبحث مجلس الإدارة ملف تنمية الموارد للعبور من الأزمة المالية التى يمر بها النادى. ، وبحث مجلس الإدارة ملف تنمية الموارد للعبور من الأزمة المالية التى يمر بها النادى. كما قرر طرح مزايدة لوضع إعلان على كارنيه العضوية ، وطرح مزايدة أخرى للدعاية والإعلان داخل وعلى سور فرع النادي بالضواحي ، والتواصل مع رجال الأعمال لرعاية فرق قطاع الناشئين بالنادي ، وإعادة طرح المحلات الغير مؤجرة بسور فرع النادي بالضواحي من خلال القانون المنظم لذلك ، والتواصل مع شركات الهاتف المحمول لتقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة لجمهور النادي وأعضاء الجمعية العمومية ، قرر المجلس صرف قسط من مستحقات لاعبي الفريق الأول ورواتب العاملين بالنادي عن شهر يوليو قبل أجازة عيد الأضحى المبارك . مع رجال الأعمال لرعاية فرق قطاع الناشئين بالنادي ، وإعادة طرح المحلات الغير مؤجرة بسور فرع النادي بالضواحي من خلال القانون المنظم لذلك ، والتواصل مع شركات الهاتف المحمول لتقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة لجمهور النادي وأعضاء الجمعية العمومية ، قرر المجلس صرف قسط من مستحقات لاعبي الفريق الأول ورواتب العاملين بالنادي عن شهر يوليو قبل أجازة عيد الأضحى المبارك .

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