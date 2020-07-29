اتحاد الكرة: الزمالك لم يرسل ملف نادي القرن



أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الزمالك لم يرسل حتى الآن ملف نادي القرن إلى الجبلاية من أجل إرسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وقال المصدر: "اتحاد الكرة لم يتلق أي مخاطبات من الزمالك خلال الأيام الماضية بشأن ملف نادي القرن".

يلتقى فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع طلائع الجيش باستاد الجيش ببرج العرب فى خامس لقاءات الفريق الودية فى فترة الإعداد، وإطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز، المقرر له يوم 6 أغسطس

ويعود الفريق غدا من الاسكندرية حيث يحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفاز الزمالك في ثلاث وديات كان أخرها أمام طنطا مساء أمس الثلاثاء، بينما خسر مواجهة واحدة على يد بيراميدز.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على نظيره طنطا بهدفين لهدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء أمس باستاد الجيش ببرج العرب استعدادا لاستئناف النشاط الكروي من جديد.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم "جنش" في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وحسام عبدالمجيد وعبدالله جمعة في خط الدفاع ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عنتر وكريم بامبو ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وحاول الزمالك مباغتة طنطا مبكرا وفتح ثغرة بالدفاع الطنطاوي لكن بدون خطورة ورد جون أفيري مهاجم طنطا بمرتدة وتسديدة يسارية لكنها بعيدة تماما عن المرمى . ومرر شيكابالا الكرة لبامبو حولها للسعيد لكن دفاع طنطا يتدخل ويبعد الكرة بعدها تهدأ المباراة من جانب الفريقين في محاولة للسيطرة على منطقة وسط الملعب .

ويمر بامبو من الجانب الأيسر ويرسلها عرضية يستقبلها السعيد داخل المنطقة ويسددها لكنها تعلو العارضة في الدقيقة 15 بعدها يحصل الفريق على ركنية تمر عرضية ويرتقي عليها محمد عبدالسلام برأسية لكنها تمر أعلى العارضة .

وفي الدقيقة 17 يسدد عاشور كرة قوية يبعدها الحارس بصعوبة لركنية بعدها كاد بامبو أن يتقدم للزمالك

بعد كرة طولية تصل داخل المنطقة ويخرج الحارس يشتتها بصعوبة ويحاول عليها الزمالك مجددا لكنها تمر بدون خطورة .

ويتوغل شيكابالا في الجانب الأيمن ويلعب كرة هات وخد مع إمام عاشور ويتدخل دفاع طنطا لكن الكرة تستمر مع شيكا داخل المنطقة ويحاول تمريرها لبامبو لكن الدفاع يشتتها في الدقيقة 20 من عمر المباراة .

وتهدأ المباراة مجددا رغم سيطرة الزمالك على منطقة الوسط ولكن بدون خطورة رغم محاولات شيكابالا ويحاول محمد حسن المرور في المنطقة لكن دفاع طنطا يشتتها .

ويوقف حكم المباراة اللعب في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل بعدها يعود اللعب من جديد بهدوء من جانب الفريقين .

ويستقبل محمد عنتر الكرة بوسط الملعب ويسدد كرة قوية صاروخية تعلو العارضة بقليل في الدقيقة 36 من عمر المباراة بعدها يحصل الزمالك على ركنية مجددا يلعبها عنتر عرضية يتصدى لها الحارس وتسقط منه ويحاول عليها السعيد وبامبو وحسام عبدالمجيد لكن شتتها الدفاع بعيدا عن الخطورة.

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وتستمر محاولات الزمالك ويمرر عاشور كرة عرضية تمر ويشتتها الدفاع الطنطاوي لركنية لكنها تمر بدون خطورة . وتمر اللحظات الأخيرة من عمر الشوط بدون خطورة من جانب الفريقين وحاول طنطا فتح جبهة عن طريق العرضيات لكن بدون خطورة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني دفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعدد من التغييرات حيث شارك كل من كابونجو كاسونجو ومصطفى فتحي وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعي وأحمد عيد وحاتم محمد بدلا من عمر السعيد وكريم بامبو وشيكابالا ومحمد عنتر ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة.

وحاول الفريق فتح ثغرات بدفاع طنطا لكن بدون خطورة

حقيقية رغم محاولات مصطفى فتحي وكاسونجو . وساد الهدوء مجريات اللعب في الدقائق الأولى من الشوط ويسدد محمد ناجي من طنطا لكن بدون خطورة ويرد الزمالك ويحصل

على ركلة حرة بوسط الملعب ومحاولات من حسام أشرف وكاسونجو لفتح ثغرة لكن بدون خطورة.

وتأتي الدقيقة 60 من عمر المباراة لتشهد الهدف الأول للزمالك في شباك طنطا بعد حصول الفريق على ركلة حرة في منتصف ملعب طنطا نفذها مصطفى فتحي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها حسام أشرف برأسية رائعة سكنت أقصى يسار المرمى معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد.

ويعود الهدوء من جديد لوسط الملعب ويحصل ياسين مرعي على بطاقة صفراء بعد تدخل في وسط ملعب طنطا ويحاول مصطفى فتحي فتح جبهة من الجانب الأيمن لكن بدون خطورة حقيقية.

وينطلق حسام أشرف ويحاول فتح جبهة مع كاسونجو في الجانب الأيسر لكن يتدخل دفاع طنطا ويفسد الهجمة الزملكاوية في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وينجح طنطا في إدراك التعادل عن طريق محمد العشري بصورة مشابهة لهدف الزمالك من ركلة حرة أيضا من الجانب الأيسر وتمر عرضية ورأسية من العشري في الشباك بالدقيقة 70 من عمر المباراة ليعلن تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويحصل الزمالك على ركلة حرة من الجانب الأيسر يمررها سيف جعفر عرضية ويحولها عيد لداخل المنطقة يقابلها كاسونجو بتسديدة لكنها مرت أعلى العارضة في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وتوقفت المباراة لدقائق لتناول السوائل والتقاط الأنفاس بعدها حاول طنطا شن هجمة سريعة لكن تسلل على ماجد أونش ويستمر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين دون خطورة حقيقية.

وحصل الزمالك على ركلة حرة في منتصف ملعب طنطا بعد إعاقة من حسام غالي لمحاولة مرور سيف فاروق جعفر مرت عرضية لكنها بدون خطورة.

واستمرت محاولات الزمالك عن طريق فتحي وكاسونجو وأشرف لكن دفاع طنطا ينجح في تأمين المنطقة . وينجح الزمالك في تسجيل الهدف الثاني عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 82 من عمر المباراة مستغلا تمريرة خاطئة لينطلق ويحصل على الكرة وينفرد بالمرمى ليودعها يسارية أرضية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين لهدف.

ويعود اللعب من جديد لينحصر في وسط الملعب بين الفريقين ومحاولات من حسام أشرف وياسين مرعي لفرض السيطرة على منطقة الوسط ويخطف سيف جعفر الكرة ليمررها لحسام أشرف الذي سددها مباشرة لكن شتتها الدفاع . وتمر اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الثاني بدون خطورة لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين لهدف.