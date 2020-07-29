يويفا يضع البروتوكولات الصحية قبل استئناف دوري أبطال أوروبا

أعلن الأتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، البروتوكولات الصحية قبل بداية دوري أبطال أوروبا، الذي سيستأنف في شهر أغسطس المقبل، بعد توقفها إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستكون المباريات المتبقية من دور الـ١٦ بأراضي الأندية، بشكل طبيعي، فيما ستكون المباريات من ربع النهائي إلى النهائي في مدينة لشبونة، ستلعب بنظام بطولة مصغرة من جولة واحدة.

سيكون موعد مباراة الإياب بين مانشستر سيتي و ريال مدريد، و مباراة يوفنتوس وليون يوم 7 أغسطس المقبل، فيما ستكون مباراتي، برشلونة ضد نابولي، وبايرن ميونيخ ضد تشيلسي يوم 8 أغسطس.

بينما ستكون مباريات ربع ونصف ونهائي دوري الأبطال هذا الموسم من مباراة واحدة فقط في لشبونة في الفترة من 12 أغسطس إلى 23 من الشهر نفسه دون حضور جماهيري، وقد يتغير الأمر خلال الأيام المقبلة، حسب الظروف وانتشار الفيروس.

وضع الاتحاد الأوروبي بعض البروتوكولات الصحية قبل عودة

المسابقة بالنسخة الحالية كالتالي:

-المؤتمرات الصحفية للمدربين و اللاعبين ستكون عبر الإنترنت

-السماح بخمس تبديلات في المُباراة

-لايسمح بتواجد الكاميرات في غرفة خلع الملابس.

-اللاعبين الإحتياطيين ستكون مقاعدهم في المدرجات، مع ترك مترين بين الأول والثاني

-إلزام كُل من في خارج المستطيل الأخضر بلبس الكمامة أثناء المباراة

-قياس الحرارة لكل من يدخل الملعب من إداريين و لاعبين و مدربين بشكلٍ دوري

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- تواجد طبيب مسؤول عن نظافة الملاعب.

ستلعب مباريات ربع النهائي ونصف النهائي على ملعبي بورتو و غيماريش، في الفترة من 12 إلى 15 أغسطس، والنهائي سيُلعب في ملعب النور في لشبونة.

كما أكد الاتحاد الأوروبي بأنه سيسمح للأندية بإجراء ٥ تبديلات خلال المباريات، وستنطلق النسخة الجديدة من دوري الأبطال في 20 أكتوبر المقبل.

وأجرى الاتحاد الأوروبي مسبقا، قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقامة بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات هذا الدور.

أسفرت القرعة عن الأتى:

- مواجهة لايبزيج الألماني ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.

- الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي بدور الـ16 المتبقي منها مباراة الإياب، يواجه الفائز من مباراة يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي من نفس الدور.

- يواجه الفائز من مواجهة نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني المتأهل من مباراة الإياب بين تشلسي وبايرن ميونيخ والتي مازالت متبقية من دور الـ16 أيضًا.

يذكر أن يويفا كان قد رفض تطبيق قواعد خاصة في قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، ما سيسمح بوجود مواجهات متنوعة حتى لو كانت بين فريقين من نفس البلد أو من نفس المجموعة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتنقسم الفرق المشاركة في هذه القرعة الي مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولي الفرق المتأهلة بالفعل لربع النهائي وتضم اتالانتا الايطالي وباري سان جيرمان الفرنسي، واتلتيكو مدريد الإسباني، بجانب لايبزيج الألماني، بينما تضم المجموعة الثانية تشيلسي الانجيزي أوبايرن ميونخ الألماني، نابولي الايطالي أوبرشلونة الاسباني، ريال مدريد الاسباني أومانشستر سيتي الانجليزي، ليون الفرنسي أويوفنتوس الايطالي.