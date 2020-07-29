محمد صديق: تعرضت لحملة هجوم شرسة بعد رحيلي عن الزمالك

أكد محمد صديق نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه تلقي إساءات كثيرة جدا من جماهير نادي الزمالك بعدما رحل لصفوف النادي الأهلي وتحمل علي نفسه ضغوطات شديدة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحكم" مع الإعلامية "مي حلمي" بعد تواجدي

داخل النادي الأهلي وتفضيلة علي نادي الزمالك كان لابد أن يتم التعامل معي بطريقة أفضل من رئيس قطاع الناشئين محمد عامر".وأكمل"رحلت بهدوء دون إحداث أي مشكلة داخل النادي، وتعامل محمد عامر معي بطريقة غير جيدة، وقال لي سيتم النظر في الطلب المقدم منك، وقررت عدم المجئ للنادي مرة أخري بسبب ما حدث".وأختتم"جماهير الزمالك غاضبة مني بسبب رحيلي عن الفريق، وجماهير الأهلي غاضبة بسبب فهم تصريحاتي بشكل خاطئ وتم تفسيرها علي أنها ضد كيان النادي الأهلي".