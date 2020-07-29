محمد صديق: تمثيل الأهلي شرف كبير لأي لاعب

أكد محمد صديق نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه ذهب للكابتن محمد عامر رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لطلب فرصة العمل داخل القطاع مثلما يحدث مع جميع اللاعبين بالنادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج الحكم، مع الإعلامية "مي حلمي" محمد عامر تعامل معي بطريقة سيئة للغاية،

وهذا ما أغضبني كثيرا لأنه من غير المقبول التعامل مع أي شخص بهذه الطريقة".

وأكمل"كان من السهل التواصل مع مجلس إدارة النادي في ذلك الوقت، ولكنني فضلت التواصل مع رئيس قطاع الناشئين، ولم أحكي ما

حدث لأي عضو من إدارة النادي وفضلت الذهاب في هدوء شديد، وكل ما حدث كان خلال تواجد أحد لاعبي النادي الأهلي أيضا".

وأختتم"غير نادم علي اللعب للنادي الأهلي، فأنا أتشرف باللعب داخل صفوف الفريق، ولكن نادم علي ذهابي للكابتن محمد عامر من أجل العمل داخل النادي، وأنه تم تغيير عنوان الخبر من أجل إحداث فوضي فقط بين الجماهير".