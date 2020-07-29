الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد مباراة الدرع الخيرية

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن موعد مباراة كأس الدرع الخيرية، التي ستكون بين بطل الدوري الممتاز ليفربول وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي المنتظر بين تشيلسي وآرسنال.
يواجه آرسنال نظيره تشيلسي على ملعب "ويمبلي" يوم السبت المقبل الموافق 1 أغسطس، الساعة السادسة والنصف، ضمن مباراة النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتوج ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"،بعد حصده لـ99 نقطة، خلفه مانشستر سيتي الوصيف برصيد 81 نقطة.
وكان آخر بطل لبطولة الدرع الخيرية، مانشستر سيتي بعد فوزه على ليفربول في ركلات الترجيحية بنتيجة 5-4، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.أس
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