اتحاد الكرة يكشف سبب دعوة "الفيفا" المنتخبات العربية للمشاركة في دورة "قطر"

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن السبب وراء دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، المنتخبات العربية، للمشاركة في كأس العرب المقرر إقامته في قطر خلال الفترة من 1 لـ18 ديسمبر 2021، خاصة وأنها بطولة عربية خالصة ولا دخل للفيفا بها.

وقال العطار لـ "الوفد": "الفيفا وجه الدعوة بنفسه إلى 22 منتخبًا عربيًا للمشاركة في كأس العرب لأنه يعتبرها بروفة لتجربة الملاعب والاستادات في قطر قبل إقامة كأس العالم 2022 هناك".

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، إحالة ملف مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب إلى وزارة الشباب والرياضة.

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحات خاصة: "اللجنة الخماسية قررت إحالة الملف للوزير من أجل البت فيه"، موضحًا أن الاتحاد ينتظر رد الوزارة من أجل حسم موقفه من مشاركة المنتخب في الدورة الودية.

وأعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اشتراطات السلامة الخاصة بحضور مباريات الدوري المقرر استئنافه ٦ اغسطس المقبل. ونشر اتحاد الكرة فيديو يوضح فيه الاشتراطات التي يتمثل أبرزها في إجراء المسحات بشكل مستمر للحكام واللاعبين

وكذلك التزام الجميع في الملعب بارتداء الكمامات باستثناء اللاعبين بجانب حضور اللاعبين للمباريات بطاقم الفريق مباشرة ومنع المصافحة أو تبديل القمصان بين اللاعبين وبعضهم بعد نهاية المباراة ومطالبة اللاعبين بتغيير الطاقمالخاص بهم بين الشوطين.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني بالشكر لكل الأندية و اللاعبين وجميع العاملين في المنظومة الكروية بمناسبة اعلان جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه في 6 أغسطس المقبل بعد توقف اجباري بسبب جائحة كورونا. ويأتي ذلك لما بذلته أندية المسابقة من جهود للاستعداد ولا تزال بالمشاركة مع البروتوكول الطبي في ظل الظروف الاستثنائية التي عاشها الرياضيون على مدار الأشهر الفائتة حتى أعادت الدولة مشكورة النشاط الرياضي مرة أخرى واستئناف دوري الموسم الحالي على وجه التحديد. ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن عودة مسابقاته في هذا التوقيت سيعود بالنفع على جميع أطراف المنظومة ويحيي حقوق الأندية

واللاعبين وجميع العاملين في الوسط الكروي، وهي إحدى المهام التي كان ولا يزال اتحاد كرة القدم ينظر إليها بعين الاعتبار وببالغ الأهمية ، حيث أن كرة القدم صناعة أصبحت موردا أساسيا للعاملين في دوائرها. وبهذه المناسبة فإن الاتحاد المصري لكرة القدم يطمئن الجميع أن جهوده لن تتوقف على القسم الممتاز للأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام، بل ستمتد إلى جميع أقسام المسابقة، كما أن الموسم الحالي لن يكتفي بمسابقة الدوري بل سيتضمن أيضا بطولة كأس مصر ، وسوف يتم إعلان جدول كل مسابقة في حينه. كما يؤكد اتحاد كرة القدم على أن ذلك يأتي انطلاقا من المسئولية الفنية والمجتمعية التي يتحملها الاتحاد تجاه كل الأندية وجميع اللاعبين والعاملين في مجال كرة القدم ، بالإضافة إلى أن هذه الرعاية التي يطوق بها الاتحاد عنقه لا تتوقف عند الارتباطات المحلية فحسب، بل تستمر برعاية وحفظ حقوق كل من يمثل الكرة المصرية في البطولات الخارجية على نحو ما أقدم عليه الاتحاد المصري بخطاب رسمي إلى نظيره الأفريقي يطلب فيه معاملة الكونفيدرالية بالمثل لأي تغيير محتمل في بطولة الأبطال بإقامة المباراة النهائية على في دولة محايدة إذا ما كان طرفاها من دولتين مختلفتين وعدم الإبقاء على اقامة نهائي الكونفيدرالية في المغرب في كل الأحوال ، حفاظا على النزاهة والشفافية ومبدأ اللعب النظيف الذي يسعى الجميع لإقراره.