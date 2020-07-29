فايلر يمنح صالح جمعة فرصة أخيرة في الأهلي

أكد فايلر المدير الفني للنادي الأهلي أن صالح جمعة لاعب مميز على مستوى المهارة الفردية ولكنه يحتاج للعب بشكل أكبر مع زملائه والتحرك بدون كرة ليجد مكاناً أساسياً فى تشكيلة الفريق الأحمر. فى تشكيلة الفريق الأحمر. قرر الجهاز الفنى منح حمدى فتحى لاعب الوسط إجازة لما بعد عيد الأضحى المبارك لحين التعافى من إصابته بفيروس إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ثبوت إيجابية المسحة الطبية التى خضع لها بشكل منفرد. كان الأهلي نجح في الفوز على فريق الجونة وديًا بنتيجة 5/2 بأهداف وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة هدفين وياسر إبراهيم وأليو بادجي هدف. Advertisements

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