الأهلي يوافق على سداد مستحقات رعاية «حسين الشحات»

عقد مجلس الأهلى اجتماعاً مطولاً قرر خلاله صرف مستحقات رعاية حسين الشحات لناديه الأسبق الشرقية للدخان وفقاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

على الجانب الآخر، وجه محمود الخطيب رئيس النادى كلمة لجماهير الأهلى بمناسبة إعادة افتتاح القناة وتطويرها مؤكداً أنه لن يسمح بأى خروج عن النص أو تجاوزات عبر قناة الأهلى.

وأعلن الخطيب أن الأهلى سيحصل على 20 مليون جنيه سنوياً من الشركة التى تدير قناة النادى موضحاً أنه تم توفير أكبر الإمكانيات التقنية لتطوير القناة كما أشار إلى أن الأهلى دائماً نادى الوطنية ويظل داعماً للدولة المصرية. النادى كلمة لجماهير الأهلى بمناسبة إعادة افتتاح القناة وتطويرها مؤكداً أنه لن يسمح بأى خروج عن النص أو تجاوزات عبر قناة الأهلى.وأعلن الخطيب أن الأهلى سيحصل على 20 مليون جنيه سنوياً من الشركة التى تدير قناة النادى موضحاً أنه تم توفير أكبر الإمكانيات التقنية لتطوير القناة كما أشار إلى أن الأهلى دائماً نادى الوطنية ويظل داعماً للدولة المصرية.

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