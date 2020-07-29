رياضة | رمضان صبحي يثير قلق الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يثير قلق الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسيطر حالة من القلق على النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية بسبب رمضان صبحي نجم الفريق الأحمر والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية إلى أن هناك حالة كبيرة من القلق تسيطر على الجهاز الفني للنادي الأهلي من فقدان رمضان صبحي في مباراة الوداد المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

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وكشفت الصحيفة أن إعارة رمضان صبحي مع الأهلي تنتهي بنهاية الموسم الحالي في الدوري المصري وبالتالي من المتوقع ألا يتواجد اللاعب مع الأحمر في مواجهة الوداد بدوري الأبطال.

كما ذكرت الصحيفة أن المارد الأحمر لازال يحاول حاليا شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد تاون لحل هذه الأزمة قبل مواجهة الوداد.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد في شهر سبتمبر المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.