رياضة | موقف وزير الرياضة البريطاني من العرض السعودي لشراء نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موقف وزير الرياضة البريطاني من العرض السعودي لشراء نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الرياضة البريطاني، أن العرض السعودي للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايند، شأن خاص بكرة القدم، ورغم أنه يراقب القضية فإنه لا يتدخل فيها.

يفحص مجلس إدارة رابطة الدوري الممتاز عرض الاستحواذ كجزء من "اختبار الملاك والمديرين"، الذي يُقيم مدى أهلية الملاك الجدد قانونياً ومالياً، للانضمام لملاك أندية المسابقة.

وقال وزير الرياضة نايغل هادلستون لمحطة سكاي سبورتس: "لا أشعر براحة على الاطلاق بشأن مستوى التوقعات حول تدخل الحكومة في أمور تتعلق بقرارات خاصة بكرة القدم بوضوح شديد".

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وأضاف: "توجد فحوص بالطبع خلال أي عملية استحواذ من هذا النوع، وأعتقد أن هذا مناسب بالتأكيد".

وأوضح: "أتابع العملية ولكن القرار يخص الأشخاص المعنيين، ولن يكون من الملائم بالنسبة لي التدخل في هذا المستوى".

ودعا مدرب نيوكاسل، ستيف بروس، للوضوح في عرض الاستحواذ، ليتسنى للنادي البدء في التخطيط للموسم المقبل.