رياضة | الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي مسؤولي النادى الأهلى فى الحفاظ على المهاجم المغربي وليد أزارو وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة أن اللاعب انتهت إعارته من فريق الأتفاق السعودى .

وكان اللاعب قد قرر رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي رحيله وعدم الحاجة إليه ولكن يتمسك مسؤولي القلعة الحمراء بخدمات اللاعب .

وكشفت تقارير صحفية اليوم أن مسؤولي النادى الأهلى يسعوا لإقناع اللاعب بالتجديد لمدة ثلاث سنوات لتحصين اللاعب من العروض الخارجية خاصة أن اللاعب يُعد ضمن هدافين الفريق .

ويذكر أن بطولة الدوري المصري ستعود بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا فى السادس من أغسطس المقبل.