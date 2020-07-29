رياضة | الزمالك يضغط لحسم صفقة نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يضغط لحسم صفقة نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي الزمالك ضغطه على نادي بيراميدز، لحسم صفقة نجم الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويحاول نادي الزمالك، ضم لاعب خط الوسط الدولي نبيل عماد دونجا، لتعزيز صفوف النادي الأبيض، خلال الموسم المقبل.

Advertisements

ووفقاً لمصادر مقربة من مجلس إدارة نادي الزمالك، فإن مجلس إدارة الفريق بقيادة مرتضى منصور، يحاول إنهاء الصفقة في أسرع وقت، خلال الفترة الحالية.

ويستند نادي الزمالك على رغبة اللاعب في الانضمام لنادي الزمالك، حيث عرض التنازل عن بعض مستحقاته، مقابل السماح له بالانضمام للقلعة البيضاء.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، قد أعطى الضوء الأخضر لشراء اللاعب، لتعزيز خط وسط الزمالك، رفقة طارق حامد وفرجاني ساسي.