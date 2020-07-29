رياضة | "يويفا" يحدد مصير لقاء السيتي والريال بعد إصابة دياز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "يويفا" يحدد مصير لقاء السيتي والريال بعد إصابة دياز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أنه واثق من إقامة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال الأسبوع المقبل، كما كان مخططاً رغم ظهور حالة إيجابية بكوفيد 19 للاعب في الفريق الإسباني.

قال ريال مدريد: "عينة المهاجم ماريانو دياز ظهرت إيجابية مما يثير الشكوك حول مشاركته في المباراة يوم 8 من أغسطس (آب) في إستاد الاتحاد".

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وقال "يويفا" في بيان لوسائل إعلام بريطانية: "نتواصل مع النادي لمراقبة الموقف، وقرارات السلطات الإسبانية المعنية".

وأضاف: "نثق في أن هذه الحالة لن تؤثر على إقامة المباراة بشكل طبيعي".

وتصاعد عدد الإصابات بكوفيد 19 في إسبانيا، مع تسجيل آلاف الحالات الجديدة في الأسبوع الماضي، ليزيد العدد الإجمالي على 298 ألف حالة إصابة.