رياضة | حبيب يواجه جيثي في نزال للفنون القتالية المختلطة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حبيب يواجه جيثي في نزال للفنون القتالية المختلطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دانا وايت مروج الفنون القتالية المختلطة أن البطل حبيب نورمحمدوف سيخوض نزالا ضد جاستن جيثي على لقب منافسات الوزن الخفيف الموحد ببطولة القتال النهائي (يو.إف.سي) في 24 أكتوبر.

ونال نورمحمدوف (31 عاما) اللقب الموحد في منافسات الوزن الخفيف بعد حسم النزال في الجولة الثالثة أمام البطل المؤقت داستن بوارييه في سبتمبر أيلول الماضي في أبوظبي.

ولم يشترك حبيب القادم من داغستان في أي نزال منذ ظهور جائحة فيروس كورونا وتوفي والده ومدربه عبد المناب هذا الشهر بسبب مشكلات تتعلق بالمعاناة بهذا الفيروس المستجد.

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وقال وايت لشبكة (سي.إن.إن) ”كان الأمر صعبا جدا عليه... والده كان مثله الأعلى. لقد كان يحب والده، وكان لديهما علاقة وثيقة جدا وكان الأمر صعبا حقا عليه".

وأضاف وايت ”سيقام النزال بين حبيب وجيثي في 24 أكتوبر".

وتقام نزالات الفنون القتالية المختلطة في ”جزيرة القتال“ في أبوظبي خلال جائحة فيروس كورونا لكن لم يحدد وايت بعد أين ستقام المواجهة المرتقبة.