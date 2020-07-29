رياضة | تفاصيل إنقلاب تيرشتيجن على قادة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل إنقلاب تيرشتيجن على قادة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير اسبانية اليوم أن الحارس الدولي الألماني اندريا تير شتيجن لاعب نادى برشلونة قرر الإنقلاب على قادة الفريق الكتالوني الأربعة ليو ميسي و جيرارد بيكيه وسيرجو روبيرتو بالإضافة إلي بوسكيتس بسبب عدم ما يفعله.

وقالت التقارير أن الحارس الألماني يسعي ليكون ضمن القادة فى الموسم الجديد بعد اقتراب تجديد تعاقده مع الفريق الاسباني هذا الصيف.

‏وذكرت أن تير شتيجن يريد الاستمرار في برشلونة لأطول فترة ممكنة بالسنوات القادمة وان الجانبان مقتنعان بأنهما سيتوصلان إلى إتفاق هذا الصيف من أجل تجديد التعاقد.

بالإضافة إلي أنه بعد تجديد عقده مع نادى برشلونة سيصبح تير شتيجن من اعلى اللاعبين اجرًا في الفريق الكتالوني خلف ليو ميسي ولويس سواريز وانطوان جريزمان.