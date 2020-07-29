رياضة | الشحات يكشف موعد عودته للمباريات ومثله الأعلى محليا وعالميا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الشحات يكشف موعد عودته للمباريات ومثله الأعلى محليا وعالميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسين الشحات، لاعب فريق النادي الأهلي، موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية والجاهزية للمباريات مع المارد الأحمر بعد جراحة الفتاق التي خضع لها.

وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: "يفصلني عن العودة للتدريبات الجماعية من 4-5 أسابيع، بعدها أستطيع التواجد والدخول في التدريبات مع الفريق".

وأضاف "أخوض في الوقت الحالي تدريبات خاصة خفيفة بالتنسيق مع الطبيب المعالج لي".

واعتبر الشحات، أن محمد أبو تريكة مثله الأعلى محليا وعالميا كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، مشيرا إلى أنه لم يختر ليونيل ميسي نجم برشلونة لأنه من مشجعي ريال مدريد.