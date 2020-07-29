رياضة | تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادى مانسشتر سيتي الإنجليزي نظيره نادى ريال مدريد الإسباني يوم 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر وذالك بعد أن قرر الاتحاد الأوربي لكرة القدم استئناف البطولة الأوربية التي توقفت لأكثر من 3 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد قد انتهت بفوز نادى مانسشتر سيتي الإنجليزي على ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادى مانسشتر سيتي ضد ريال مدريد على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.