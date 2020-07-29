رياضة | كوندي بديل راموس في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كوندي بديل راموس في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الملكي استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2020 - 2021، في ظل تقدم سن سيرجيو راموس وتذبذب مستوي ميليتاو.

وأشارت شبكة "ESPN" أن نادي ريال مدريد يسعي للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي جوليس كوندي مدافع فريق إشبيلية لتدعيم دفاعاته بالموسم المقبل، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار رفقة فريقه في الموسم المنقضي.

Advertisements

وأوضحت الشبكة أن نادي ريال مدريد يرصد 35 مليون يورو لحسم صفقة مدافع إشبيلية، خاصة وأن النادي الملكي يواجه ظروف اقتصادية صعبة في الوقت الحالي مثل باق الأندية بسبب أزمة وباء كورونا.

وأشارت أن نادي ريال مدريد سيواجه صعوبة كبيرة في حسم صفقة كوندي خاصة وأن نادي إشبيلية لن يفكر في الاستغناء عن خدمات مدافعه الفرنسي بالموسم المقبل، خاصة مع اقتراب رحيل لاعبه كارلوس إلي ليفربول الإنجليزي خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

يذكر أن نادي ريال مدريد توج بلقب بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي بعد تفوقه على غريمه برشلونة.