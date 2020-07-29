رياضة | حسام حسن: الجوهري أعظم من أنجبت الكرة المصرية وأحلم بتدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حسام حسن: الجوهري أعظم من أنجبت الكرة المصرية وأحلم بتدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص حسام حسن نجم منتخب مصر السابق، على التعليق بشأن تصريحات فاروق جعفر المثيرة للجدل ضد منتخب الفراعنة الذي شارك في مونديال 1990.

وأثار جعفر، جدلًا واسعًا، بعدما أكد أن منتخب مصر تأهل لمونديال 1990، بفضل مجاملات التحكيم.

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وقال حسام عبر تصريحات لبرنامج اللعيب بقناة Mbc Masr إن جيل 90 لا يستحق ذلك بعد العناء الذي عاشه مع الراحل محمود الجوهري".

وتابع "جيل 1990 أعظم جيل لعبت معه، رغم أنني عاصرت 3 أجيال. تحملنا الصعاب وكان الجوهري يشتري الملابس على نفقته الخاصة، وحصلنا في النهاية على مكافأة 7 آلاف جنيه لكل لاعب، ولم نحصل على وسام رئاسة الجمهورية".

وأكمل "كيف يتم التقليل من قيمة رمز كبير بقيمة الجوهري، أعظم من أنجبت الكرة المصرية على الإطلاق؟".