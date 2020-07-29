الامارات | لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي تحدد مهلة الأندية لقيد اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي تحدد مهلة الأندية لقيد اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم طالبت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجتين الأولى والثانية، بسرعة قيد اللاعبين الذين جرى تمديد عقودهم، عبر نظام مطابقة الانتقالات الدولية الإلكتروني "آي.تي.إم.إس" ونظام التنقلات المحلية "دي.تي.إم.إس".

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن اللجنة أمهلت الأندية حتى 24 ساعة قبل استكمال منافسات البطولات السعودية، التي تنطلق بداية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابع من أغسطس المقبل.

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وأكدت اللجنة عبر خطاب، حصلت "الرياضية" على نسخة منه، أن الثالث من أغسطس هو آخر موعد لاستقبال الطلبات عبر النظام الدولي.

وكانت لجنة الاحتراف قد خاطبت الأندية في وقت سابق بآلية تمديد العقود، مع تقديم عدد من التوصيات، حيث طالبت النادي واللاعب بعمل اتفاقية خاصة بتمديد العقد الاحترافي حتى 15 سبتمبر المقبل للأندية المشاركة في الدوري، في حين تمدد العقود حتى الخامس من تشرين أكتوبر المقبل للأندية المتنافسة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي أندية النصر والهلال والأهلي وأبها، بنفس أجر عقده الحالي، أو أقل.

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