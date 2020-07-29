شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن كرة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الستار عن كرة الموسم الجديد 2020-2021، والتي جاءت من صناعة شركة «نايكي» العالمية المتخصصة في الملابس والأدوات الرياضية.
وتتميز الكرة بثلاث خصائص بارزة هي السرعة، الدقة والانفجار، كما توفر ديناميكيات هواء فائقة لم تحدث من قبل.
وعلق الإنجليزي هاري كين، نجم هجوم نادي توتنهام الإنجليزي، على الكرة قائلا: «أهم شيء في الكرة هو القدرة على وضعها في المكان الذي تريده في كل مرة، الثبات أهم من أي شيء آخر».
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الكروي الجديد في إنجلترا في الثاني عشر من سبتمبر المقبل وينتهي في مايو 2021، كما هو معتاد.
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