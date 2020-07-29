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موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم.. والقنوات الناقلة

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيريا ايه»، بإقامة 8 مباريات مهمة في صراع الهبوط وتحديد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية وذلك بعدما حسم يوفنتوس لقب الدوري رسميًا.

تنطلق المواجهات في السابعة والنصف مساءا بمباريات:

لاتسيو ضد بريشيا 3 beIN SPORTS HD

هيلاس فيرونا ضد سبال 6 beIN SPORTS HD

سامبدوريا ضد ميلان 1 beIN SPORTS HD

أودينيزي ضد ليتشي 5 beIN SPORTS HD

ساسولو ضد جنوى 7 beIN SPORTS HD

وتتبعها 3 مباريات في العاشرة إلا الربع مساءا:

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فيورنتينا ضد بولونيا 3 beIN SPORTS HD

كالياري ضد يوفنتوس 4 beIN SPORTS HD

تورينو ضد روما 5 beIN SPORTS HD

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    92,947

  • تعافي

    35,959

  • وفيات

    4,691

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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