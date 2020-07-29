شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيريا ايه»، بإقامة 8 مباريات مهمة في صراع الهبوط وتحديد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية وذلك بعدما حسم يوفنتوس لقب الدوري رسميًا. تنطلق المواجهات في السابعة والنصف مساءا بمباريات: لاتسيو ضد بريشيا 3 beIN SPORTS HD هيلاس فيرونا ضد سبال 6 beIN SPORTS HD سامبدوريا ضد ميلان 1 beIN SPORTS HD أودينيزي ضد ليتشي 5 beIN SPORTS HD ساسولو ضد جنوى 7 beIN SPORTS HD وتتبعها 3 مباريات في العاشرة إلا الربع مساءا: Advertisements فيورنتينا ضد بولونيا 3 beIN SPORTS HD كالياري ضد يوفنتوس 4 beIN SPORTS HD تورينو ضد روما 5 beIN SPORTS HD الوضع في مصر

اصابات 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

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