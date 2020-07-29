شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ودية الزمالك أمام طلائع الجيش.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق طلائع الجيش، اليوم الأربعاء، في معسكره المغلق المقام بمدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز ومواجهة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، على ملعب برج العرب، فيما تنقل قناة «أون تايم سبورت» اللقاء على الهواء مباشرة.

وتعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش، هي خامس وديات القلعة البيضاء منذ استئناف التدريبات، حيث خاض وديات أمام سموحة وبيراميدز ووادي دجلة وطنطا.