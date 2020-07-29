«كونتي»: من الأسهل تحريك كاتدرائية ميلانو عن التعاقد مع «ميسي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، يشعر باستحالة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، رغم التقارير التي ربطته بالانتقال إلى النيراتزوري.
وخلال حديث مع «سكاي سبورتس إيطاليا»، سؤل «كونتي» عن ما إذا كان يفضل التوقيع مع «ميسي» أم مع 4 لاعبين بقيمة 50 مليون يورو لكل منهم، ليرد المدرب: «أعتقد أن كلا السيناريوهين غير محتمل، أنا سأتمسك بلاعبي فريقي لأنهم يقدمون كل ما لديهم، هذا ما يمكنني أن أضمنه».
وأضاف: «سيكون من الأسهل تحريك كاتدرائية ميلانو عن إحضار ميسي إلى إنتر».
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