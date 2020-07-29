شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي: انطلاقة قناة الأهلي مشرفة للنادي..وكلنا فى ظهر الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي ان انطلاقة قناة الأهلى شىء مبهر ومشرف، مركداً وقوف النادي الأهلي بمجلس إدارته و جماهيره خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. واضاف الدرندلي في تصريحات لقناة الاهلي: «مبروك افتتاح القناة شئ مبهر». وتابع الدرندلي: «كنا متوقعين هذا الافتتاح المبهر وسعداء بالتكنولوجيا الرائعة للقناة». واكمل عضو الاهلي: هذه رسالة باننا وراء محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، واختتم عضو الاهلي: «نتمنى ان تنال القناة اعجاب جماهيرنا الكبيرة».. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الدرندلي: انطلاقة قناة الأهلي مشرفة للنادي..وكلنا فى ظهر الرئيس السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.