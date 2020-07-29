شكرا لقرائتكم خبر عن يويفا: إصابة ماريانو بكورونا لن تؤثر على مباراة ريـال والمان سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه واثق من إقامة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال الأسبوع المقبل كما كان مخططا رغم ظهور حالة إيجابية بكوفيد-19 للاعب في الفريق الإسباني.

وأكد ريال مدريد، يوم الثلاثاء أن عينة المهاجم ماريانو دياز ظهرت ايجابية مما يثير الشكوك حول مشاركته في المباراة يوم الثامن من أغسطس في استاد الاتحاد.

وقال اليويفا في بيان لوسائل إعلام بريطانية ”نتواصل مع النادي لمراقبة الموقف وقرارات السلطات الإسبانية المعنية“.

وأضاف ”نثق في أن هذه الحالة لن تؤثر على إقامة المباراة بشكل طبيعي“.

وخسر ريال 2-1 من مانشستر سيتي في لقاء الذهاب بدور 16 في مدريد قبل توقف المسابقة في مارس آذار الماضي.

وتصاعد عدد الإصابات بكوفيد-19 في إسبانيا مع تسجيل آلاف الحالات الجديدة في الأسبوع الماضي ليزيد العدد

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